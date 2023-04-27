«Манчестер Юнайтед» готовит предложение для «Монако» по Вандерсону

«Манчестер Юнайтед» планирует подписать защитника «Монако» Вандерсона де Оливейра.

Как сообщает The Sun, 21-летний бразилец интересен «красным дьяволам». Английский клуб уже давно следит за футболистом и в ближайшее время намерен сделать официальное предложение «монегаскам» о трансфере. Стоит отметить, что различные СМИ рапортуют об интересе к Вандерсону со стороны еще нескольких клубов АПЛ.

В текущем сезоне игрок принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре голевые передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вандерсона оценивается в 18 миллионов евро.