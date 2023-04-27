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Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони настроен бороться за титул АПЛ через год

27 Апреля 2023 • 19:33 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
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Через 1 ч. 32 мин.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони дал комментарий по поводу перспектив команды в следующем сезоне.

«Мы знаем о своих качествах. Мы способны считать, что можем бороться за титул Премьер-лиги в следующем сезоне. Это очень важно для нас.

В этом сезоне мы показали, на что способны. Но это сезон адаптации – у нас новый тренер, новые игроки. Когда всё уляжется, мы, надеюсь, сможем побороться за чемпионство», - сказал Антони клубной пресс-службе.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» становился чемпионом Англии в 2013 году под руководством Алекса Фергюсона.

На текущий момент «МЮ» занимает четвёртое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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