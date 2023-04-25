Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья привлёк внимание ещё одного клуба «большой шестёрки» Английской премьер-лиги. Это географический сосед «дачников» «Тоттенхэм».

По информации Football Insider, 27-летний португалец является одной из целей боссов «шпор» на грядущее лето.

Всего у Палиньи в этом сезоне 33 матча за «Фулхэм» во всех турнирах, в них он смог трижды отличиться голом – все забитые мячи пришлись в ворота соперников его клуба в АПЛ.

Стоимость игрока, по версии Transfermarkt – 35 млн евро. Ранее мы сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля». Поэтому за игрока, вероятно, развернётся интенсивная борьба.