Тен Хаг не намерен отпускать Каземиро в «Баварию»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не приемлет перехода своего хавбека Каземиро в «Баварию», несмотря на интерес наставника мюнхенцев Томаса Тухеля. По информации Sport1.de, нидерландский специалист рассчитывает на долгое и плодотворное сотрудничество с опытным бразильцем.

А сам игрок, по информации источника, не собирается менять страну на Германию, так как только недавно освоился в Великобритании.

Напомним, Каземиро стал игроком «манкунианцев» прошлым летом, на данный момент он является одним из важных игроков основы «МЮ».

Об интересе немецкого гранда к игроку стало известно сегодня днём.