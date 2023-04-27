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Санчо не мог забить за «Манчестер Юнайтед» с середины февраля

27 Апреля 2023 • 23:06 Комментировать
Тоттенхэм
2:2
Манчестер Юнайтед
окончен

Сегодня игрок атаки «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо поразил ворота «Тоттенхэма» на выезде, точным ударом он открыл счёт встречи.

Любопытно, что англичанин не мог отличиться за свой клуб более двух месяцев – в последний раз ему удавалось забить 19 февраля. Это случилось в домашней игре «манкунианцев» с аутсайдером АПЛ – «Лестером» (3:0). Всего у Санчо в текущем сезоне лишь пять голов и два ассиста.

Напомним, игра «шпор» и «МЮ» в Лондоне продолжается, к концу подошёл первый тайм матча, подопечные Эрика тен Хага удвоили преимущество – под занавес первой половины битвы забил Маркус Рэшфорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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