Тен Хаг: «Нам удалось сдержать Кейна в первом круге, посмотрим, получится ли в этот раз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как собирается сдерживать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Очевидно, что он оказывает ключевое влияние на игру «Тоттенхэма». У нас есть определённый план. В домашней игре первого круга нам удалось сдержать Кейна. Посмотрим, получится ли в этот раз. Ты должен защищаться командно, ведь Гарри – очень умный футболист. Нельзя позволять ему попадать в выгодные ситуации», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейн летом будет одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».