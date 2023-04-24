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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш рискует пропустить матч с «Тоттенхэмом»

24 Апреля 2023 • 18:18 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
27.04 22:15

В грядущем матче Английской премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» «Манчестер Юнайтед» рискует остаться без одного из своих лидеров – португальского полузащитника атаки Бруну Фернандеша.

Дело в том, что в недавней полуфинальной игре Кубка Англии против «Брайтона» (0:0, 7:6 пен.), португалец получил болезненный удар. По информации Daily Express, теперь его участие в игре против «шпор» - под вопросом.

Напомним, матч «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» запланирован на 27 апреля, это четверг. Игра пройдёт в рамках очередного, 33 тура Премьер-лиги. На данный момент гости грядущей встречи идут четвёртыми в турнирной таблице с 59 очками. Лондонский клуб - пятый, 53 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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