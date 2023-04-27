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Рангник: «Нагельсманн может преуспеть в «Тоттенхэме», ведь клуб не требует результата здесь и сейчас»

27 Апреля 2023 • 11:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.75 X 3.70 2 2.55
Через 9 ч. 5 мин.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о возможном назначении Юлиана Нагельсманна на пост наставника «Тоттенхэма». Напомним, немец уже точно не получит должность в «Челси», ведь фаворитом на пост тренера «синих» теперь является Маурисио Почеттино.

«Если «Тоттенхэм» действительно хочет Юлиана Нагельсманна, к нему нужно подобрать спортивного директора, который окажет тренеру поддержку. «Тоттенхэм» не требует мгновенного результата здесь и сейчас, поэтому из назначения Нагельсманна может получиться что-то интересное», – цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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