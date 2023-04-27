Рангник: «Нагельсманн может преуспеть в «Тоттенхэме», ведь клуб не требует результата здесь и сейчас»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о возможном назначении Юлиана Нагельсманна на пост наставника «Тоттенхэма». Напомним, немец уже точно не получит должность в «Челси», ведь фаворитом на пост тренера «синих» теперь является Маурисио Почеттино.

«Если «Тоттенхэм» действительно хочет Юлиана Нагельсманна, к нему нужно подобрать спортивного директора, который окажет тренеру поддержку. «Тоттенхэм» не требует мгновенного результата здесь и сейчас, поэтому из назначения Нагельсманна может получиться что-то интересное», – цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.