Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В главном матче четверга «Тоттенхэм» примет «МЮ». Сегодня у «шпор» едва ли не последний шанс остаться в борьбе за зону Лиги чемпионов. После ряда неудачных результатов лондонцы выпали из топ-4, лишились двух главных тренеров и рискуют вовсе остаться без еврокубков. Но и зацепиться за очки сегодня будет сложно, в соперниках «красные дьяволы», которые стабильно хороши и готовы теснить «Ньюкасл» с третьего места в таблице.

Поединок может быть непредсказуемым и интересным. Он стартует в 22:15 и будет показан на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Бесплатную трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» смотрите на сайте Winline. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.