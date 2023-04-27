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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

27 Апреля 2023 • 02:02 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.75 X 3.65 2 2.45
Через 19 ч. 37 мин.

В главном матче четверга «Тоттенхэм» примет «МЮ». Сегодня у «шпор» едва ли не последний шанс остаться в борьбе за зону Лиги чемпионов. После ряда неудачных результатов лондонцы выпали из топ-4, лишились двух главных тренеров и рискуют вовсе остаться без еврокубков. Но и зацепиться за очки сегодня будет сложно, в соперниках «красные дьяволы», которые стабильно хороши и готовы теснить «Ньюкасл» с третьего места в таблице.

Поединок может быть непредсказуемым и интересным. Он стартует в 22:15 и будет показан на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Бесплатную трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»  смотрите на сайте Winline. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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