Дуэт Сон – Кейн повторил рекорд АПЛ

Нападающие «Тоттенхэма» Гарри Кейн и Сон Хынмин соорудили очередной совместный гол.

Англичанин ассистировал южнокорейцу на 79-й минуте матча против «Манчестер Юнайтед», что позволило «шпорам» уйти от поражения – 2:2. Как отмечает Opta, Кейн отдал 24-ю голевую передачу на Сона в Премьер-лиге – повторение рекорда чемпионата всех времён. Ранее достижение принадлежало экс-звёздам «Челси» Фрэнку Лэмпарду и Дидье Дрогба.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету Гарри Кейна 24 забитых мяча и три результативных паса. Сон Хынмин поразил ворота соперников девять раз, а также четырежды ассистировал товарищам по команде.