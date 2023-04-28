Тен Хаг: «У «Манчестер Юнайтед» худший график в Премьер-лиге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о календаре команды. Напомним, 23 апреля «красные дьяволы» сыграли 120 минут против «Брайтона» в рамках 1/2 финала Кубка Англии, а спустя четыре дня команда тен Хага встретилась с «Тоттенхэмом» (2:2) в 33-м туре АПЛ.

«У нас худший график и в Премьер-лиге и это не изменится. Мы должны принять это. Мы не можем использовать это как оправдание, но сегодня игроки не были готовы на 100 процентов. Я знаю, они не роботы, и это жесткий график», — заявил тен Хаг журналистам.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 60 очков за 31 игру.