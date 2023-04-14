«Манчестер Сити» нацелился на Кефрена Тюрама

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам попал на радар «Манчестер Сити». По информации от журналиста Санти Ауны, команда Хосепа Гвардиолы заинтересована в трансфере французского хавбека.

Источник отмечает, что «Ницца» ближайшим летом будет требовать за 22-летнего футболиста в районе 50-60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Тюрама также заинтересован «ПСЖ» и некоторые другие клубы из Английской премьер-лиги.

Кефрен в нынешнем сезоне отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Франции. Полузащитник проводит уже третью полноценную кампанию в Лиге 1 в составе «Ниццы».