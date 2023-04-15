Гвардиола: «Ещё рано говорить о требле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команде ещё рано думать о победе в трёх турнирах. Напомним, «горожане» сохраняют шансы на триумф в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Премьер-лиге.

«Ещё рано говорить о требле. Для этого нужно хотя бы находиться в трёх финала. Мы пока лишь в четвертьфинале Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Англии. В чемпионате мы вовсё отстаём на 6 очков от первого места», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне завоевал всего один трофей – чемпионский титул Английской премьер-лиги. Из Лиги чемпионов и Кубка Англии команда вылетела на стадии полуфинала.