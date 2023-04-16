Гвардиола одержал 150-ю домашнюю победу у руля «Манчестер Сити»

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» без особых проблем расправился с «Лестером», позволив гостям забить гол престижа лишь под конец игры.

Как оказалось, это была юбилейная, 150-я победа Гвардиолы в домашних матчах у руля «Манчестер Сити», с учетом всех турниров, в которых принимал и принимает участие английский клуб с момента, когда его возглавил Гвардиола - а это случилось в 2016 году. Для этого ему потребовался 186 матчей.

Первой же победой был успех в матче с «Сандерлендом» 13 августа 2016 года - тогда «горожане» выиграли у «котяр» со счетом 2:1.