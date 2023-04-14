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«Барселона» ещё не согласовала трансфер Гюндогана

14 Апреля 2023 • 13:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
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15.04 19:30

Каталонская «Барселона» ещё не согласовала трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, вопреки последним слухам. По информации от журналиста Феррана Корреаса, немец ещё не дал окончательного согласия на переход.

Тем не менее, источник сообщает, что соглашение между сторонами становится всё ближе. Гюндоган склоняется к тому, чтобы не продлевать свой контракт с «Манчестер Сити» и отправиться в «Барселону» на правах свободного агента.

Напомним, Гюндоган является одной из приоритетных целей главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса. Наставники интересует и другой полузащитник «Манчестер Сити» – Бернарду Силва.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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