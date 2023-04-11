Алаба: «Чувствую себя более комфортно в центре обороны»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал о своей любимой позиции на поле. Напомним, австриец способен сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге обороны.

«Где мне удобней играть? Чувствую себя более комфортно в центре обороны, а не на левом фланге. Конечно, за свою карьеру я поиграл на многих позициях, но именно в центра защиты я чувствую себя лучше всего», – заявил Алаба на пресс-конференции перед матчем с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Алаба проводит свой второй сезон за мадридский «Реал» после перехода на правах свободного агента из мюнхенской «Баварии».