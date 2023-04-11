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Алаба: «Чувствую себя более комфортно в центре обороны»

11 Апреля 2023 • 14:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал о своей любимой позиции на поле. Напомним, австриец способен сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге обороны.

«Где мне удобней играть? Чувствую себя более комфортно в центре обороны, а не на левом фланге. Конечно, за свою карьеру я поиграл на многих позициях, но именно в центра защиты я чувствую себя лучше всего», – заявил Алаба на пресс-конференции перед матчем с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Алаба проводит свой второй сезон за мадридский «Реал» после перехода на правах свободного агента из мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Давид Алаба
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