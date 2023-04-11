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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» может пригласить Поттера летом

11 Апреля 2023 • 11:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

«Лестер» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба сделало предложение 47-летнему специалисту, однако сам Поттер отказался от работы, поскольку решил взять паузу в карьере. По информации The Athletic, «Лестер» может снова вернуться к этому вопросу грядущим летом.

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что «Лестер» возглавил 52-летний тренер Дин Смит, сменивший на этом посту Брендана Роджерса. После 30 туров текущего розыгрыша АПЛ «лисы» занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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