«Лестер» может пригласить Поттера летом

«Лестер» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба сделало предложение 47-летнему специалисту, однако сам Поттер отказался от работы, поскольку решил взять паузу в карьере. По информации The Athletic, «Лестер» может снова вернуться к этому вопросу грядущим летом.

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что «Лестер» возглавил 52-летний тренер Дин Смит, сменивший на этом посту Брендана Роджерса. После 30 туров текущего розыгрыша АПЛ «лисы» занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.