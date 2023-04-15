«Барселона» следит за ситуацией с Лапортом

Каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией с центральным защитником «Манчестер Сити» Эмериком Лапортом. Напомним, испанец не получает регулярную игровую практику в команде Хосепа Гвардиолы и хочет покинуть «Этихад» ближайшим летом.

По информации от журналиста Пабло Фуэнтенебро, «Барселона» раздумывает над приобретением Лапорта, если футболист летом будет доступен по хорошей цене. Сам Эмерик не против перебраться в команду Хави Эрнандеса.

Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с зимы 2018 года и с тех пор успел выиграть с клубом 4 чемпионских титула Английской премьер-лиги. Эмерик в нынешнем сезоне лишь 7 раз появлялся на поле в чемпионате.