«Манчестер Сити» выиграл уже 10 матчей кряду

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» расправился с аутсайдером чемпионата - к сожалению, это «Лестер», которому грозит реальный вылет из высшей лиги английского футбола.

Между тем для «Манчестер Сити» все пока что идет как по маслу - команда выиграла уже десять матчей кряду в рамках всех турниров, в которых участвует клуб. Шесть из этих матчей пришлись на чемпионат, остальные - на Лигу чемпионов и Кубок Англии.

В последний раз «Манчестер Сити» не смог выиграть 18 февраля, тогда подопечные Хосепа Гвардиолы неожиданно оступились в игре с «Ноттингем Форест», сыграв вничью.