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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл уже 10 матчей кряду

16 Апреля 2023 • 17:31 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:1
Лестер
окончен

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Манчестер Сити» расправился с аутсайдером чемпионата - к сожалению, это «Лестер», которому грозит реальный вылет из высшей лиги английского футбола.

Между тем для «Манчестер Сити» все пока что идет как по маслу - команда выиграла уже десять матчей кряду в рамках всех турниров, в которых участвует клуб. Шесть из этих матчей пришлись на чемпионат, остальные - на Лигу чемпионов и Кубок Англии.

В последний раз «Манчестер Сити» не смог выиграть 18 февраля, тогда подопечные Хосепа Гвардиолы неожиданно оступились в игре с «Ноттингем Форест», сыграв вничью. 

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Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Апреля 2023 в 18:17
ай слагаемые успеха манчестер-силы это три-альфы..
альфа-физрук, альфа-самэц и альфа-боблец.. А-ха-ха-ха! )))
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