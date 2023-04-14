Трансфер Гюндогана в «Барселону» не повлияет на сделку по Карраско

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону» не повлияет на планы «сине-гранатовых» касательно трансфера Янника Карраско из мадридского «Атлетико». По информации от журналиста Виктора Мало, главный тренер Хави Эрнандес хочет видеть в своей команде обоих футболистов.

Карраско открыт к переходу в «Барселону», но запрашиваемая сумма трансфера в 20 миллионов евро пока отпугивает руководство «сине-гранатовых». При этом команда Хави Эрнандеса ещё не теряет надежд найти компромисс с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Гюндоган принял предложение «Барселоны» и перейдёт в команду на правах свободного агента ближайшим летом.