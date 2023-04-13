«Барселона» готова арендовать Канселу

Каталонская «Барселона» хочет арендовать защитника «Баварии» Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». Напомним, за мюнхенский клуб португалец как раз выступает на правах аренды.

По информации от журналиста Феррана Корреаса, «Барселона» сообщила агенту Канселу Жорже Мендешу о своём желании арендовать футболиста у «Манчестер Сити» на следующий сезон.

Судя по всему, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола больше не видит Канселу частью своей команды. Это даёт возможность португальцу найти новую команду в ближайшее межсезонье.

У «Баварии» есть право выкупа защитника за 70 миллионов евро, но мюнхенцы не готовы платить такие деньги.