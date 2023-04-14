Кукурелья хотел бы «украсть» силу у Холанна

24-летний защитник «Челси» Марк Кукурелья ответил на вопрос журналиста о том, какое качество у какого игрока он хотел бы «украсть».

«Возможно, у Эрлинга Холанна. Не мастерство, а мощь, потому что он всегда находится в [правильной] позиции, чтобы забивать много голов. Может быть, у него не [только] одного лучшее качество, но я думаю, что он всегда чувствует, где будет гол», - приводит слова Кукурельи издание Goal.

Эрлинг Холанн в данный момент является нападающим «Манчестер Сити», его клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии и является главным преследователем лондонского «Арсенала» в борьбе за золотые медали.