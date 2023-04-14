Артета – о том, что «Манчестер Сити» считается фаворитом в борьбе за чемпионство: «Неудивительно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о шансах своей команды на чемпионство.

Всего за восемь туров до финиша «канониры» возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги, на шесть очков опережая «Манчестер Сити», который, впрочем, провёл на одну игру меньше. Несмотря на преимущество лондонцев, популярная аналитическая модель Opta по-прежнему считает «горожан» фаворитами в «золотой» гонке.

«Что ж, думаю, в начале сезона они тоже считались фаворитами, так что в этом плане ничего не изменилось.

Представлял ли я, что мы можем быть первыми после 30 туров? Да, мы идём к этому день за днём, и никогда не знаешь, что в итоге случится», – заявил Артета в преддверии матча с «Вест Хэмом».