Гюндоган будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган договорился об условиях контракта с каталонской «Барселоной». Если верить изданию Sport, хавбек будет получать 12 миллионов евро в год чистыми.

Напомним, у «Барселоны» сейчас серьёзные проблемы с зарплатной ведомостью, но руководство может продать некоторых футболистов или перезаключить с ними контракт, чтобы освободить место для некоторых новичков.

Гюндоган летом, скорее всего, станет свободным агентом по истечению срока контракта с «Манчестер Сити». Илкая привлекает возможность выступлений за каталонскую «Барселону».

На счету 32-летнего Гюндогана 4 гола и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше АПЛ.