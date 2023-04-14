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Гюндоган будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год

14 Апреля 2023 • 13:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
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15.04 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган договорился об условиях контракта с каталонской «Барселоной». Если верить изданию Sport, хавбек будет получать 12 миллионов евро в год чистыми.

Напомним, у «Барселоны» сейчас серьёзные проблемы с зарплатной ведомостью, но руководство может продать некоторых футболистов или перезаключить с ними контракт, чтобы освободить место для некоторых новичков.

Гюндоган летом, скорее всего, станет свободным агентом по истечению срока контракта с «Манчестер Сити». Илкая привлекает возможность выступлений за каталонскую «Барселону».

На счету 32-летнего Гюндогана 4 гола и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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