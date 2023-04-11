«Ньюкасл» готов подписать Барнса в случае вылета «Лестера» из АПЛ

«Ньюкасл» готов стать новым клубом для 25-летнего полузащитника «Лестера» Харви Барнса в том случае, если «лисы» по итогам текущего сезона покинут Английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Лестеру» будет крайне трудно удержать игрока, даже несмотря на то, что у него осталось ещё два года игры за клуб по контракту.

Отметим, что Барнс – не единственный игрок, интересующий «Ньюкасл», который может в следующем году сыграть в еврокубках. Также «сороки» следят и за Джеймсом Мэддисоном.

Напомним, на данный момент «Лестер» идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 27 очков.