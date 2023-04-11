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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готов подписать Барнса в случае вылета «Лестера» из АПЛ

11 Апреля 2023 • 19:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

«Ньюкасл» готов стать новым клубом для 25-летнего полузащитника «Лестера» Харви Барнса в том случае, если «лисы» по итогам текущего сезона покинут Английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Лестеру» будет крайне трудно удержать игрока, даже несмотря на то, что у него осталось ещё два года игры за клуб по контракту.

Отметим, что Барнс – не единственный игрок, интересующий «Ньюкасл», который может в следующем году сыграть в еврокубках. Также «сороки» следят и за Джеймсом Мэддисоном.

Напомним, на данный момент «Лестер» идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 27 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Харви Барнс
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