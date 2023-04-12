Де Лигт верит в камбэк «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт верит в то, что его команде удастся перевернуть ход противостояния с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, первый поединок мюнхенцы вчера проиграли на выезде со счётом 0:3.

«Конечно, результат сегодняшнего матча является плохим для ответной встречи, но в футболе произойти может всё, что угодно. Самое важное – объединиться и грамотно проанализировать игру. Мы должны смотреть вперёд, ведь нас ждёт много очень важных матчей», – заявил де Лигт в послематчевом интервью официальному сайту «Баварии».

Ответная встреча «Баварии» и «Манчестер Сити» состоится через неделю на «Альянц Арене».