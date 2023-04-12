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Де Лигт верит в камбэк «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»

12 Апреля 2023 • 10:54 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
15.04 16:30

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт верит в то, что его команде удастся перевернуть ход противостояния с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, первый поединок мюнхенцы вчера проиграли на выезде со счётом 0:3.

«Конечно, результат сегодняшнего матча является плохим для ответной встречи, но в футболе произойти может всё, что угодно. Самое важное – объединиться и грамотно проанализировать игру. Мы должны смотреть вперёд, ведь нас ждёт много очень важных матчей», – заявил де Лигт в послематчевом интервью официальному сайту «Баварии».

Ответная встреча «Баварии» и «Манчестер Сити» состоится через неделю на «Альянц Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Маттейс де Лигт
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