Гюндоган принял предложение «Барселоны»

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган согласился перейти в «Барселону».

Стороны уже давно обсуждают потенциальное сотрудничество, и теперь, судя по всему, достигли согласия. Как информирует журналист Хави Мигель, 32-летний полузащитник принял предложение каталонского клуба. Судьба сделки зависит только от финансового фэйр-плей – переход состоится, если «Барселона» уладит экономические проблемы.

Ранее стало известно, что в четверг директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани провёл встречу с агентом Илкая Гюндогана.

Контракт хавбека с «Манчестер Сити» истекает в июне, поэтому другие клубы могут подписать его свободным агентом.