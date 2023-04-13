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Гюндоган принял предложение «Барселоны»

13 Апреля 2023 • 23:36 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
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15.04 19:30

Капитан «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган согласился перейти в «Барселону».

Стороны уже давно обсуждают потенциальное сотрудничество, и теперь, судя по всему, достигли согласия. Как информирует журналист Хави Мигель, 32-летний полузащитник принял предложение каталонского клуба. Судьба сделки зависит только от финансового фэйр-плей – переход состоится, если «Барселона» уладит экономические проблемы.

Ранее стало известно, что в четверг директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани провёл встречу с агентом Илкая Гюндогана.

Контракт хавбека с «Манчестер Сити» истекает в июне, поэтому другие клубы могут подписать его свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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