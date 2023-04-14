Кассано: «Холанн не умеет играть в футбол»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поделился мыслями об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

22-летний норвежец забил 45 голов во всех турнирах текущего сезона. На данный момент он лидирует в списке бомбардиров как в Английской премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов.

«Холанн – великолепный бомбардир, он феноменален, но он не умеет играть в футбол. Есть такие игроки, как Бензема и Левандовски, которые много забивают и умеют играть в футбол, чего не скажешь про Холанна», – заявил Кассано, выступая на Bobo TV.

В недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0) Эрлинг Холанн отметился голом и результативной передачей.