Марио Гомес: «Холанна должна бояться каждая команда на планете»

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Марио Гомес оценил выступления форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против немецкой команды. Норвежец отметился голом и помог своему клубу одержать победу 3:0.

«Холанна должна бояться каждая команда на планете. Это настоящий монстр, невероятный нападающий. У него есть нюх на голы и свободное пространство. Физически он просто зверь. Поздравляю «Манчестер Сити», команда подписала невероятного форварда», – цитирует Гомеса BT Sport.

Холанн в последних четырёх матчах за «Манчестер Сити» забил 11 голов.