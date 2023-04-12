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Марио Гомес: «Холанна должна бояться каждая команда на планете»

12 Апреля 2023 • 12:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Марио Гомес оценил выступления форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против немецкой команды. Норвежец отметился голом и помог своему клубу одержать победу 3:0.

«Холанна должна бояться каждая команда на планете. Это настоящий монстр, невероятный нападающий. У него есть нюх на голы и свободное пространство. Физически он просто зверь. Поздравляю «Манчестер Сити», команда подписала невероятного форварда», – цитирует Гомеса BT Sport.

Холанн в последних четырёх матчах за «Манчестер Сити» забил 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Марио Гомес Эрлинг Холанн
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