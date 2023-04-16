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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вероятность чемпионства «Арсенала» снизилась почти на 20% после ничьей с «Вест Хэмом»

16 Апреля 2023 • 21:53 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Лестер
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Аналитическая модель не слишком верит в триумф лондонского «Арсенала» по итогам текущего сезона.

Коллектив Микеля Артеты продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, однако после двух подряд ничьих (с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом») почти вплотную приблизил к себе набравший потрясающий ход «Манчестер Сити». Сейчас у «канониров» 74 набранных очка после 31 матча, у «горожан» – 70 после 30.

Согласно оценке популярной аналитической модели Opta, вероятность чемпионства «Арсенала» на данный момент составляет всего 34,4% против 65,5% у «Манчестер Сити». До начала тура расклады были совсем другими: 46,9% – на лондонцев, 53,1% – на манчестверцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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