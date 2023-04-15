Холанн повторил бомбардирский рекорд АПЛ

В субботу вечером «Манчестер Сити» громит «Лестер» в Премьер-лиге - после первого тайма команда Хосепа Гвардиолы ведёт со счётом 3:0. Автором дубля стал нападающий «горожан» Эрлинг Холанн.

Теперь на счету Холанна 32 гола в нынешнем чемпионате Англии. Это повторение бомбардирского рекорда Премьер-лиги – ранее столько же в одном чемпионате забивал Мохамед Салах (в сезоне 2017/2018).

Абсолютный рекорд делят Энди Коул и Алан Ширер, которые забивали по 34 гола в сезонах 1993/1994 и 1994/1995 соответственно. Правда, тогда сезон Премьер-лиги состоял из 42 туров, а не 38.

Всё идёт к тому, что Холанн даже в 38 турах сможет установить абсолютный новый рекорд, но забегать вперёд не стоит.