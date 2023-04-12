«Барселона» до последнего будет бороться за трансфер Гюндогана

Каталонская «Барселона» намерена до последнего бороться за трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. По информации от Sport, вчерашнее выступление немца в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» лишь укрепило намерения руководства «сине-гранатовых» заполучить футболиста.

У Гюндогана летом заканчивается контракт с «Манчестер Сити», а это значит, что Илкай может присоединиться к новой команде на правах свободного агента. Правда, футболист ещё не исключил возможное продление соглашения с «горожанами».

Отметим, что Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года и является четырёхкратным чемпионом Англии.