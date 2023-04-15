Гвардиола: «Грилиш уже показывает ту игру, которую от него ждут в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил своего подопечного Джека Грилиша, который начинает раскрываться во втором сезоне за команду. Летом 2021 года «горожане» выложили за англичанина 117 с половиной миллионов евро.

«Грилиш уже показывает ту игру, которую от него ждут в «Манчестер Сити». Фанаты «Астон Виллы» наверняка скажут: «Ребята, чего вы удивляетесь? Джек играл за нас в подобном ключе многие годы», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Грилиш в нынешнем сезоне отметился пятью голами и шестью ассистами в Английской премьер-лиге. Это уже больше, чем за всю прошлую кампанию. 27-летний Джек также записал на свой счёт один ассист в Лиге чемпионов.