Гвардиола объяснил замену Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу замены Эрлинга Холанна в перерыве матча Премьер-лиги против «Лестера» (победа 3:1). Напомним, что за счёт дубля в первом тайме норвежский форвард повторил бомбардирский рекорд Английской премьер-лиги.

«Мы сделали замены, чтобы дать футболистам отдохнуть. Мы начинаем каждый матч с задачей выиграть. Матч никогда не заканчивается до финального свистка, но после 3:0 мы должны думать о возможных травмах. Холанн сыграл против «Баварии» все 90 минут», - сказал Гвардиола в программе Match of the Day.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 19 апреля