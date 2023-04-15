Гвардиола высказался о будущем Бернарду Силвы и Гюндогана в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитников Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы. Напомним, обоих футболистов связывают с переходом в каталонскую «Барселону».

«Я не знаю, что произойдёт. Честно говоря, я никогда не был вовлечён в такие обсуждения. У меня есть своё мнение, но решение принимает клуб», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Гюндоган в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит свой контракт. Бернарду Силва летом будет открыт к уходу, но «Манчестер Сити» будет требовать за него в районе 60 миллионов евро.