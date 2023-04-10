Романо: «Лестер» и Дин Смит подпишут соглашение до конца сезона

Ныне безработный английский тренер Дин Смит с большой вероятностью возглавит «Лестер», которому необходимо спасаться и сохранять прописку в АПЛ на будущий сезон.

По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, специалист уже завершает свои переговоры с клубом и готовится подписать контракт до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что помогать Смиту в «Лестере» будет Крэйг Шекспир – тот самый тренер, с которым «лисы» доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что некогда чемпион и обладатель Кубка Англии сейчас находится на грани бедствия. «Лисы» могут вылететь из Премьер-лиги, на данный момент в активе команды 19 место и 25 набранных очков.