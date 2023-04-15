Дин Смит: «Не думаю, что первый сезон Грилиша в «Манчестер Сити» был провальным»

Главный тренер «Лестера» Дин Смит высказался насчёт первого сезона Джека Грилиша в «Манчестер Сити». Напомним, летом 2021 года англичанин перебрался из «Астон Виллы» в стан «горожан» за рекордные 118 миллионов евро. В своём первом сезоне в команде Хосепа Гвардиолы Грилиш отметился тремя голами и тремя ассистами в чемпионате.

«Не думаю, что первый сезон Грилиша в «Манчестер Сити» был провальным. В конце концов, он закончил кампанию с золотой медалью Английской премьер-лиги на шее», – сказал Смит на пресс-конференции.

Напомним, Смит тренировал Грилиша в «Астон Вилле». Именно под руководством Дина Джек вырос в одного из лучших игроков АПЛ.