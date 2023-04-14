Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тайна Холанна раскрыта! Игрок «Манчестер Сити» назвал своё «волшебное зелье»

14 Апреля 2023 • 14:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
1 1.16 X 8.00 2 17.00
15.04 19:30

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прекрасно проводит дебютный сезон в английском гранде. В 39 официальных матчах норвежский футболист записал на свой счёт 45 голов и 6 голевых передач на партнёров.

В социальных сетях Холанн опубликовал фотографии с несколькими бутылками молока.

«Я и моё волшебное зелье», - так подписал фотографии Холанн. Болельщики шутят, что 22-летний нападающий раскрыл свою бомбардирскую тайну.

«Манчестер Сити» сейчас готовится к матчу Премьер-лиги против «Лестера». Команды встретятся в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток на «Этихад Стэдиум» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
15:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не стоит забывать, что мы отстаём от «Арсенала» на 6 очков в таблице»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Артета считает, что Райс может вывести «Арсенал» на новый уровень
15:36 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Англичане считают, что у них самая сильная лига, но…»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» встретится с родителями Гави
14:54 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике хочет видеть в «Челси» Облака
14:53 · Англия. Премьер-лига
Тайна Холанна раскрыта! Игрок «Манчестер Сити» назвал своё «волшебное зелье»
14:36 · Англия. Премьер-лига
Лапорт может сменить «Манчестер Сити» на клуб Ла Лиги
14:12 · Англия. Премьер-лига
Скоулз — о травме Мартинеса: «Это большая потеря для «Манчестер Юнайтед»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган будет зарабатывать в «Барселоне» 12 миллионов евро в год
13:45 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья хотел бы «украсть» силу у Холанна
13:36 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Мы сыграем с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов? Ещё ничего не решено»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Для меня Месси номер один в мире»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает трёх игроков на позицию голкипера
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» опережают «Барселону» в борьбе за Роке
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не согласовала трансфер Гюндогана
Все новости
Рекомендуем