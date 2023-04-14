Тайна Холанна раскрыта! Игрок «Манчестер Сити» назвал своё «волшебное зелье»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прекрасно проводит дебютный сезон в английском гранде. В 39 официальных матчах норвежский футболист записал на свой счёт 45 голов и 6 голевых передач на партнёров.

В социальных сетях Холанн опубликовал фотографии с несколькими бутылками молока.

«Я и моё волшебное зелье», - так подписал фотографии Холанн. Болельщики шутят, что 22-летний нападающий раскрыл свою бомбардирскую тайну.

«Манчестер Сити» сейчас готовится к матчу Премьер-лиги против «Лестера». Команды встретятся в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток на «Этихад Стэдиум» прозвучит в 19:30 по московскому времени.