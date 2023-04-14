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Гвардиола: «Не стоит забывать, что мы отстаём от «Арсенала» на 6 очков в таблице»

14 Апреля 2023 • 15:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
1 1.16 X 8.00 2 17.00
15.04 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола напомнил, что его команда отстаёт от лондонского «Арсенала» на 6 очков в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Напомним, при этом у «горожан» есть матч в запасе, а также очная встреча с «Арсеналом» на своём домашнем стадионе.

«Не стоит забывать, что мы отстаём от «Арсенала» на 6 очков в таблице. Сейчас мы нащупали правильный ритм и играем стабильно. Именно поэтому нам удалось выдать удачную серию в последних матчах. Тем не менее, если мы проиграем завтра, мы не станем чемпионами АПЛ», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, завтра «Манчестер Сити» встретится в чемпионате с «Лестером», который идёт в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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