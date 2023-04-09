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Романо: «В «Лестере» уверены, что назначение Марша будет завершено в воскресенье»

09 Апреля 2023 • 03:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о переговорах между «Лестером» и наставником Джесси Маршем.

Американский специалист, как уже сообщалось, провёл успешные переговоры с руководством «лис». По информации Романо, в «Лестере» полностью уверены в скором назначении Марша – сделка должна быть закрыта уже в воскресенье. 49-летний наставник заменит недавно уволенного из клуба Брендана Роджерса.

Прежним местом работы Джесси Марша был «Лидс», который американец возглавлял с февраля прошлого года по февраль нынешнего года.

«Лестер» располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джесси Марш
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