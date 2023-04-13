Директор «Барселоны» встретился с агентом Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган становится всё ближе к переходу в «Барселону».

Гранд Ла Лиги не первый месяц считается главным претендентом на 32-летнего футболиста, пока не продлившего истекающий контракт с «Манчестер Сити». В «Барселоне» по-прежнему намерены усилиться нынешним капитаном «горожан», чей агент, как сообщает журналист Марк Нуньес, сегодня провёл встречу с директором каталонского клуба Матеу Алемани. Отмечается, что обсуждения длились около часа.

Илкай Гюндоган стал автором пяти забитых мячей и пяти голевых передач в 40 матчах за «Манчестер Сити» в текущей кампании.