Агент Гюндогана: «Я удивлён новостями о договорённости с «Барселоной»

Агент Илкая Гюндогана опроверг слухи о договорённости своего клиента с «Барселоной».

Полузащитник до сих пор не продлил истекающий в июне контракт с «Манчестер Сити», а недавно, по сведениям СМИ, согласовал свой переход в «Барселону» в качестве свободного агента. Представитель игрока не подтвердил эти сведения: «Я удивлён новостями о договорённости с «Барселоной». На данный момент мы не приняли ни одного предложения, и пока не решено, где Илкай будет играть в ближайшие годы. Сейчас он полностью сосредоточен на «Манчестер Сити», – цитирует журналист Решад Рахман агента капитана «горожан».