Бернарду Силва: «У нас есть плохой опыт ответных матчей в Лиге чемпионов, нам нужно быть готовыми»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу своей команды над мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» разгромили немецкий клуб со счётом 3:0 у себя дома на «Этихаде». Португалец считает, что с победителем противостояния ещё ничего не ясно.

«Многие могут сказать, что в этой паре всё ясно, но у нас есть плохой опыт ответных матчей в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому нам нужно быть готовыми к игре с «Баварией» на выезде. Ещё ничего не кончено. Мы провели хороший первый матч, но для выхода в полуфинал предстоит проделать ещё много работы», – заявил Силва в послематчевом интервью.