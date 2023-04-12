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Бернарду Силва: «У нас есть плохой опыт ответных матчей в Лиге чемпионов, нам нужно быть готовыми»

12 Апреля 2023 • 15:36 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
1 1.20 X 7.30 2 11.00
15.04 16:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу своей команды над мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» разгромили немецкий клуб со счётом 3:0 у себя дома на «Этихаде». Португалец считает, что с победителем противостояния ещё ничего не ясно.

«Многие могут сказать, что в этой паре всё ясно, но у нас есть плохой опыт ответных матчей в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому нам нужно быть готовыми к игре с «Баварией» на выезде. Ещё ничего не кончено. Мы провели хороший первый матч, но для выхода в полуфинал предстоит проделать ещё много работы», – заявил Силва в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Бернарду Силва
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