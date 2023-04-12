Гвардиола заменил де Брёйне по тактическим соображениям, а не из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему снял с игры полузащитника Кевина де Брёйне во вчерашнем четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией», который закончился разгромной победой «горожан» 3:0.

На пресс-конференции Гвардиола заявил, что заменил де Брёйне по тактическим соображениям, а не из-за травмы. Болельщики переживали, что игрок покинул поле вскоре после того, как неудачно приземлился на газон и получал помощь врачей. Тренер уверяет, что с бельгийцем всё в порядке.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Лестером», после чего начнёт подготовку к ответному матчу с «Баварией».