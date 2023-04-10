Бирмингемская «Астон Вилла» перед грядущим летним трансферным окном проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Кэлвину Филлипсу. По информации Football Insider, наставник «вилланов» Унаи Эмери хочет усилить 27-леним англичанином свой центр полузащиты и видит Филлипса в качестве идеального игрока для этого.

По информации источника, «Манчестер Сити», обладающий правами на футболиста, может запросить у бирмингемцев 45 млн фунтов стерлингов за трансфер.

Филлипс стал игроком «Сити» прошлым летом, перейдя из «Лидса». Но игра у него под опекой Хосепа Гвардиолы совсем не идёт – Филлипс почти не играет в стане «горожан». Он вышел на поле во всех турнирах лишь 14 раз, ни разу не отмечаясь забитыми голами или ассистами.