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Филлипс может сменить Манчестер на Бирмингем слухи

10 Апреля 2023 • 18:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

Бирмингемская «Астон Вилла» перед грядущим летним трансферным окном проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Кэлвину Филлипсу. По информации Football Insider, наставник «вилланов» Унаи Эмери хочет усилить 27-леним англичанином свой центр полузащиты и видит Филлипса в качестве идеального игрока для этого.

По информации источника, «Манчестер Сити», обладающий правами на футболиста, может запросить у бирмингемцев 45 млн фунтов стерлингов за трансфер.

Филлипс стал игроком «Сити» прошлым летом, перейдя из «Лидса». Но игра у него под опекой Хосепа Гвардиолы совсем не идёт – Филлипс почти не играет в стане «горожан». Он вышел на поле во всех турнирах лишь 14 раз, ни разу не отмечаясь забитыми голами или ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла Кэлвин Филлипс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
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