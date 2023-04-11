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Дин Смит возглавил «Лестер» официально

11 Апреля 2023 • 01:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
15.04 19:30

«Лестер» официально объявил о назначении Дина Смита на пост главного тренера.

52-летний специалист заменил недавно уволенного Брендана Роджерса. Контракт Смита рассчитан до конца текущего сезона, о чём сообщается на официальном сайте «Лестера». Должность помощников рулевого займут экс-защитник «Челси» Джон Терри и Крэйг Шекспир, в прошлом уже работавший в тренерском штабе «лис».

Дин Смит ранее возглавлял ныне выступающий в Чемпионшипе «Норвич», из которого был уволен в конце декабря 2022 года. Также наставник известен по работе в «Астон Вилле».

После 30 туров Премьер-лиги «Лестер» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джон Терри Крэйг Шекспир Дин Смит
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