«Лестер» официально объявил о назначении Дина Смита на пост главного тренера.

52-летний специалист заменил недавно уволенного Брендана Роджерса. Контракт Смита рассчитан до конца текущего сезона, о чём сообщается на официальном сайте «Лестера». Должность помощников рулевого займут экс-защитник «Челси» Джон Терри и Крэйг Шекспир, в прошлом уже работавший в тренерском штабе «лис».

Дин Смит ранее возглавлял ныне выступающий в Чемпионшипе «Норвич», из которого был уволен в конце декабря 2022 года. Также наставник известен по работе в «Астон Вилле».

После 30 туров Премьер-лиги «Лестер» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.