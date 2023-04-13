Хави не исключил Бернарду Силву из списка желаний на лето

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес по-прежнему рассчитывает усилить свой состав полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, которого связывают с переездом в Каталонию с прошлого лета. По информации от Diario AS, испанский специалист надеется, что руководство в ближайшее трансферное окно сможет провернуть сделку по переходу португальца.

Сам Бернарду не против перейти в «Барселону», о чём давал понять ранее. Тем не менее, требования «Манчестер Сити» по сумме выкупа в размере 60 миллионов евро усложняют сделку, так как «сине-гранатовые» сейчас испытывают проблемы с финансовым фэйр-плеем. «Барселона» постарается снизить запрашиваемую сумму, чтобы оформить трансфер ближайшим летом.