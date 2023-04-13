Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хави не исключил Бернарду Силву из списка желаний на лето

13 Апреля 2023 • 11:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лестер
1 1.17 X 7.80 2 15.00
15.04 19:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес по-прежнему рассчитывает усилить свой состав полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, которого связывают с переездом в Каталонию с прошлого лета. По информации от Diario AS, испанский специалист надеется, что руководство в ближайшее трансферное окно сможет провернуть сделку по переходу португальца.

Сам Бернарду не против перейти в «Барселону», о чём давал понять ранее. Тем не менее, требования «Манчестер Сити» по сумме выкупа в размере 60 миллионов евро усложняют сделку, так как «сине-гранатовые» сейчас испытывают проблемы с финансовым фэйр-плеем. «Барселона» постарается снизить запрашиваемую сумму, чтобы оформить трансфер ближайшим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хави Эрнандес Бернарду Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пригласил Нагельсманна на собеседование
12:25 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана – о поражении «Реалу»: «У нас будет шанс всё исправить»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Рахимов оценил игру де Хеа в «Манчестер Юнайтед»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Чилуэлла не будет в ответной встрече, это большое разочарование»
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил интерес к Рафинье
11:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «В игре 1 в 1 Винисиус способен доставить проблемы любой команде»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Канте решил, в каком клубе продолжит карьеру
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от трансфера Кейта
11:22 · Англия. Премьер-лига
Нельсон интересен двум клубам из АПЛ
11:15 · Англия. Премьер-лига
Хави не исключил Бернарду Силву из списка желаний на лето
11:04 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Мы были разочарованы ничьёй с «Ливерпулем», ведь хотели победить»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Матч с «Манчестер Сити» будет сродни финалу»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх интересен трём топ-клубам АПЛ
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нашла нового голкипера на место Эмилиано Мартинеса
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника сборной Аргентины
Все новости
Рекомендуем