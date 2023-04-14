В «Манчестер Сити» считают, что опережают «Реал» в гонке за Беллингемом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем интересен «Манчестер Сити».

Несмотря на заявления многочисленных ресурсов о том, что именно мадридский «Реал» является фаворитом в борьбе за хавбека, в «Манчестер Сити» полагают, что «королевскому клубу» будет трудно провернуть столь дорогостоящую сделку, докладывает журналист Пит О’Рурк. Руководство «горожан» знает о требованиях «Боруссии» и готово серьёзно потратиться на покупку 19-летнего игрока сборной Англии, который, как отмечается, совсем не против трансфера в «Манчестер Сити». Цена вопроса может составить более 135 млн евро.