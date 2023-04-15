«Манчестер Сити» назвал состав на матч с «Лестером»

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч против «Лестера» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Лапорт, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Марез, Холанн.

«Манчестер Сити» ведёт борьбу с «Арсеналом» за титул чемпиона Англии. Сейчас команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на шесть очков, проведя на одну игру меньше.

Матч «Манчестер Сити» - «Лестер» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.