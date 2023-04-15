Гвардиола высказался о свисте болельщиков в адрес Канселу в матче с «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал негативный приём Жоау Канселу на «Этихаде».

Португальский крайний защитник арендован «Баварией» у «горожан» до конца сезона. В недавнем поединке команд в Лиге чемпионов болельщики «Манчестер Сити» были не слишком рады Канселу, встретив его появление на замену свистом.

«Уверен, они его ценят, – высказывается о ситуации Гвардиола на пресс-конференции в преддверии матча АПЛ против «Лестера». – Жоау всегда любили здесь. Возможно, это произошло лишь из-за того, что в том матче он представлял наших соперников. Жоау был и, возможно, ещё будет важным для нас игроком», – цитирует City Xtra Гвардиолу.